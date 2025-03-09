ضبط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل شقيقين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية في قنا القبض على عامل هارب من حكم بالإعدام، لاتهامه مع شقيقيه بقتل شقيقين وإصابة ثالث بقرية أبو دياب في مركز دشنا، حيث جرى ضبطه أثناء اختبائه في منطقة المعنا بمدينة قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بضبط المدعو "عماد. د. ح"، الصادر بحقه حكم بالإعدام، خلال حملة أمنية في منطقة المعنا.

وتعود وقائع القضية إلى 16 يوليو 2024، حين وجهت جهات التحقيق اتهامات إلى المتهم وشقيقيه "أحمد" و"عادل"، بقتل المجني عليهما "سلامة. ع. ح" وشقيقه "محمد. ع. ح"، والشروع في قتل شقيقهما الثالث، بسبب نزاع على أرض زراعية بقرية أبو دياب.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 11512 لسنة 2024 جنح دشنا، والمقيدة برقم 4180 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بإعدام المتهمين شنقًا.