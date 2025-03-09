من 5 دول أجنبية.. المنيا تستقبل وفود سياحية لزيارة معالمها الأثرية

المنيا- جمال محمد:

استقبلت المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا، أفواجًا سياحية من دول: ألمانيا، الولايات المتحدة، السويد، هولندا والنرويج، وزارت الوفود السياحية المواقع الأثرية الفريدة التي تزخر بها المحافظة، وفي مقدمتها تونا الجبل وتل العمارنة.

من جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن الترويج للسياحة يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره رافدًا أساسيًا لزيادة الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وأن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم القطاع السياحي تشمل التوسع في الاستثمار السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز مكانة المنيا كوجهة سياحية عالمية.

وأشار كدوانى إلى أن المحافظة تشهد تناميًا ملحوظًا في الحركة السياحية، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتحسين الخدمات السياحية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع السياحي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

ودعا المحافظ مختلف الجهات المعنية إلى تكثيف الحملات الترويجية لاستقطاب مزيد من الوفود السياحية، وتعريف العالم بما تمتلكه المنيا من كنوز أثرية وتاريخية نادرة.