طفلة تسقط من شرفة منزلها فى الفيوم أثناء تجهيزها للإفطار

الفيوم - حسين فتحى:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا مصرعها، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالدور الرابع في أحد مناطق مدينة الفيوم، بينما كانت تستعد لتناول وجبة الإفطار مع أسرتها.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بسقوط فتاة تدعى سماح محمد شحاتة، تبلغ من العمر 15 عامًا، وتقيم بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم.

انتقل اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، إلى موقع الحادث، وأشرف على نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن الطفلة كانت تقوم بتنظيف سجادة تستخدمها أسرتها لوضع طعام الإفطار عليها، وأثناء عملية التنظيف، اختل توازنها وسقطت من الدور الرابع، لتلقى مصرعها في الحال.

وجرى إخطار نيابة بندر الفيوم، التي تولت التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.

خيمت حالة من الحزن الشديد على أسرة الطفلة وجيرانها، الذين عبروا عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدانها.