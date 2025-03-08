وفاة القاضي العرفي وشيخ قبيلة الحويطات بالإسماعيلية رفيع سلامة أبو مرزوقة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



توفي الشيخ رفيع سلامة أبو مرزوقة، القاضي العرفي البارز وأحد رموز عشائر السريعي بقبيلة الحويطات في الإسماعيلية وجنوب سيناء، ووالد النائب السابق إبراهيم رفيع، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء.



وأعلن النائب السابق إبراهيم رفيع وفاة والده، مشيرًا إلى أنه تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في قرية أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وسط حضور كبير من أبناء القبائل والعائلات.



وأضاف أن والده حصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى تقديرًا لدوره الوطني وإسهاماته في المجالس العرفية وحل النزاعات، حيث كان من أبرز القضاة العرفيين في المنطقة، وعُرف بحكمته وحرصه على ترسيخ مبادئ العدل والمصالحة بين القبائل والعائلات.









