جنوب سيناء بعد السيول.. طقس مشمس وحركة سياحية نشطة- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت كافة مدن محافظة جنوب سيناء اليوم السبت، تحسن في حالة الطقس بعد تعرض بعض المدن للأمطار وسيول على مدار اليومين السابقين، مع استمرار نشاط الرياح خاصة في المناطق الساحلية.

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن مدن المحافظة يسودها أجواء دافئة نهارًا، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بمعدل 28 كيلو متر في الساعة، وسطوع الشمس على مدينة سانت كاترين منذ الصباح، ويستمتع السائحون بأجوائها الطبيعية الساحرة، بممارسة الأنشطة البحرية بمدن خليج العقبة السياحية.

وتستمر المحافظة في رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمجابهة أي حالة طوارئ تطرأ على المحافظة ، مع مرور رؤساء المدن على مخرات السيول للتأكد من تطهيرها، وإزالة أي صخور بها خاصة المناطق التي تعرضت للسيول الأيام الماضية.

واستقرار حالة البحر رغم نشاط الرياح باتجاهات شمالية غربية وشمالية شرقية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 حتى 1,5 متر، وتعمل كافة الموانئ البحرية بشكل طبيعي، كما أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي بجميع الطرق الدولية والساحلية والداخلية.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 23 والصغرى 14، وفي مدينة رأس سدر العظمى 22 والصغرى 12، وفي مدينة طابا العظمى 20 والصغرى 11، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 17 و الصغرى 4، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 24 والصغرى 16 درجة.