10 أرقام للبلاغات.. محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لأمطار رعدية متفاوتة الشدة.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وأشار إلى التدخل الفوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها.

ووجه المحافظ المسئولين بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء هطول الأمطار والطقس السيئ.

وخصصت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

•(الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

•(الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175).

•(الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125).