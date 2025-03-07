في وضح النهار.. اتهام شاب بهتك عرض طفلة داخل مسجد بالعاشر من رمضان

الشرقية -ياسمين عزت:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على شاب متهم بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، داخل أحد مساجد مدينة العاشر من رمضان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط الشاب وإبراحه ضرباً من قبل المارة، الذين قاموا بالإمساك به لمنعه من الهرب.

ووفقاً لشهود عيان، كانت الطفلة برفقة والدتها، التي تعمل بائعة متجولة في الشارع بالقرب من سوق "ابني بيتك" بالعاشر من رمضان، ثم ذهبت لقضاء حاجتها في دورة مياه أحد المساجد القريبة، وبعد تأخرها عادت إلى والدتها في حالة إعياء شديد، لتفاجأ الأم بأن ابنتها تعرضت للاعتداء وهتك العرض داخل دورة المياه.

لم تتمالك الأم نفسها من الصراخ والاستغاثة، ما دفع المارة إلى التدخل والإمساك بالشاب المتهم، حيث قامت الأم بالإمساك به بقوة ومنعه من الهروب حتى وصول الأجهزة الأمنية، انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة وتم إلقاء القبض على الشاب المتهم، بينما جرى نقل الطفلة إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب والاستنكار بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أدانوا الفعل الشنيع الذي وقع في نهار شهر رمضان المبارك داخل مكان مقدس كالمسجد.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنح.