محافظ قنا يبحث احتياجات أهالي مركز الوقف الخدمية (صور)

قنا – عبدالرحمن القرشي:

التقى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بعد صلاة العشاء والتراويح بعدد من أهالي مركز الوقف، حيث استمع إلى مطالبهم وناقش سبل تلبيتها، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت أبرز المطالب التي طرحها المواطنون التنسيق مع مديرية الصحة لمد فترة العمل المسائية بالأجر للطبيب المعالج بوحدة الرعاية الصحية بالمركز، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية على مدار اليوم.

كما طالب الأهالي بالاستفادة من الأراضي المخصصة للمركز وإعادة تخصيصها لإنشاء مشروعات خدمية، مثل مكتب للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مشروعات أخرى تلبي احتياجات المواطنين.

ووجّه المحافظ المسؤولين بضرورة الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للمشروعات الخدمية، والتصدي لأي تعديات عليها، لضمان استغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم الأهالي.

واختتم المحافظ زيارته بتفقد حديقة النادي الاجتماعي، موجهًا بسرعة تجهيزها لاستقبال المواطنين، مؤكدًا أهمية توفير متنفس حضاري للأهالي خلال شهر رمضان المبارك.