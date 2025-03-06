خطف سيدة والتناوب على اغتصابها لـ 15 يومًا.. الإعدام لتاجر مخدرات في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالإعدام شنقًا بحق تاجر مخدرات، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، لإدانته بخطف واحتجاز وهتك عرض سيدة بالإكراه على مدى 15 يومًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، أيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد.

وتعود تفاصيل القضية رقم 23260 لسنة 2024 إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بقسم شرطة باب شرقي، يفيد احتجاز المتهم "ر.أ.م" لسيدة بمسكنه، وتعذيبها والاعتداء عليها جنسيًا.

وكشفت التحقيقات أن الضحية "هـ.م.م" (28 عامًا) كانت تخضع للعلاج من الإدمان في إحدى المصحات، وبعد خروجها لجأت إلى إحدى معارفها، التي اصطحبتها إلى منزل المتهم، حيث قام بتخديرها واحتجازها لمدة 15 يومًا، تعرضت خلالها للضرب والاعتداء الجنسي، تحت تهديد السلاح، وأمام أفراد أسرته.

وتمكنت الضحية من الفرار بالقفز من شرفة الطابق الثالث، مما كشف تفاصيل الجريمة، وتبين أن المتهم سبق وارتكب واقعة مماثلة بحق سيدة أخرى، مع اتخاذ تدابير مشددة لمنع ضبطه، شملت تركيب بوابة حديدية واستخدام كلب شرس.

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالإعدام.