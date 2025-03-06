10 أرقام للإبلاغ عن مخالفات سائقي الأجرة بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، توجيهات لإدارة محطات الركاب والانتظار بتخصيص أرقام للرد على شكاوى المواطنين داخل مواقف السيرفيس، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى تخصيص الأرقام التالية للإبلاغ عن أي مخالفات من سائقي الأجرة:

- موقف محطة مصر ( 01212279951 -01286177888).

- موقف الكيلو ٢١(01158583990).

- مواقف العوايد /الساعة/ أبو سليمان ( 01227795877).

- موقف العامرية ( 0121883740- 01225291886) .

- موقف المنشية ( 01273372058- 01276571715).

- أرقام غرفة عمليات مشروع محطات الركاب وهي (01555790581- 01282456759).

وشدد المحافظ على تجهيز المواقف التابعة لمحافظة الإسكندرية وهي "محطة مصر، الموقف الجديد، الساعة، العوايد، المنشية، أبو سليمان، الكيلو 21، العامرية" للعمل على مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات.

وأشار البيان إلى تعزيز جميع مواقف السرفيس البالغ عددها 8 مواقف بعدد من إضافي من العمال خلال فترة الذروة من الساعة 1 إلى 7 مساءًا للمساعدة في تحميل الركاب ومنع تكدس المواطنين.

وأضاف أنه يجري التنسيق بين إدارة المرور ومشروع محطات الركاب والانتظار لتكثيف التواجد المروري في المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب، فضلًا عن التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير أتوبيسات للمساهمة في نقل الركاب.