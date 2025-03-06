إعلان

تستمر أسبوعا كاملا.. كل ما تريد معرفته عن نوة "الحسوم"- صور

02:47 م الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
  • عرض 13 صورة
    أمطار على الإسكندرية.. صورة أرشيفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية- محمد عامر:

تستعد الإسكندرية لنوة الحسوم المقرر أن تضرب سواحل المدينة الأحد المقبل يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لمدة 7 أيام كاملة.

ويستعرض "مصراوي" كل ما تريد معرفته من معلومات عن "نوة الحسوم":

- تضرب نوة الحسوم السواحل الشمالية في 9 من شهر مارس كل عام قد تتأخر أو تتقدم عدة أيام.

- سميت بهذا الاسم نظرًا لشدتها حيث يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار.

- تستمر نوة الحسوم لمدة أسبوع كامل.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة.

- يرتفع خلالها موج البحر وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- يعقبها نوة "الشمس الكبيرة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة يومين.

وتتعرض عروس المتوسط لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية نوة الحسوم أمطار درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان