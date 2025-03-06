تستمر أسبوعا كاملا.. كل ما تريد معرفته عن نوة "الحسوم"- صور

الإسكندرية- محمد عامر:

تستعد الإسكندرية لنوة الحسوم المقرر أن تضرب سواحل المدينة الأحد المقبل يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لمدة 7 أيام كاملة.

ويستعرض "مصراوي" كل ما تريد معرفته من معلومات عن "نوة الحسوم":

- تضرب نوة الحسوم السواحل الشمالية في 9 من شهر مارس كل عام قد تتأخر أو تتقدم عدة أيام.

- سميت بهذا الاسم نظرًا لشدتها حيث يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار.

- تستمر نوة الحسوم لمدة أسبوع كامل.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة.

- يرتفع خلالها موج البحر وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- يعقبها نوة "الشمس الكبيرة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة يومين.

وتتعرض عروس المتوسط لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.