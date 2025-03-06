تستمر أسبوعا كاملا.. كل ما تريد معرفته عن نوة "الحسوم"- صور
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الإسكندرية- محمد عامر:
تستعد الإسكندرية لنوة الحسوم المقرر أن تضرب سواحل المدينة الأحد المقبل يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لمدة 7 أيام كاملة.
ويستعرض "مصراوي" كل ما تريد معرفته من معلومات عن "نوة الحسوم":
- تضرب نوة الحسوم السواحل الشمالية في 9 من شهر مارس كل عام قد تتأخر أو تتقدم عدة أيام.
- سميت بهذا الاسم نظرًا لشدتها حيث يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار.
- تستمر نوة الحسوم لمدة أسبوع كامل.
- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة.
- يرتفع خلالها موج البحر وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.
- يعقبها نوة "الشمس الكبيرة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة يومين.
وتتعرض عروس المتوسط لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.
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