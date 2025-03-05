المشدد 15 عامًا لمحام لتزويره محضر شرطة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا لمحام لتزويره محضر شرطة بدائرة قسم شرطة أول شبر الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهم في القضية رقم 13152 لسنة 2023 قسم شرطة أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 4359 لسنة 2023 كلي جنوب بنها لأنه بتاريخ 2013/6/20 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وهو ليس من من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة من موظف عام حسن النية في ارتكاب تزويراً في محررات رسمية وهي محضر الشرطة للجنحة رقم 13152 لسنة 2023 جنح قسم أول شبرا الخيمة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام محرر المحضر محتجاً بإيصال الأمانة المزور محل الاتهام التالي وما ورد به من بيانات مزورة مع علمه بتزويره فاثبت ذلك الموظف حسن النية فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويراً في محررات أحاد الناس وهو إيصال الأمانة سند الجنحة بأن اصطنعه على غرار الصحيح ونسبه زوراً لمواطن بأن أثبت به استلامه مبالغ مالية على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق سابق في الغرض الذي زور من منأجله بأن مثل أمام محرر المحضر أنف البيان محتجاً بما ورد به من بيانات مزورة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اختتم أمر الإحالة أن المتهم ابلغ كذبا وبسوء قصد للإضرار بالمجني عليه المواطن بمحضر الشرطة أنف البيان وعلى النحو المبين بالتحقيقات.