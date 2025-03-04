السيطرة على حريق هائل بورشة نجارة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل في ورشة نجارة بقرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب الحريق داخل ورشة مملوكة لأحد الأهالي، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على النيران، والتي أتت على قطع أثاث وأدوات نجارة ومحتويات الورشة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى جهات التحقيق لمتابعة أسباب الحريق.