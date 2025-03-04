محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجدي "فجر الإسلام" و"الرزاق الكريم" بالخارجة (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مسجد "فجر الإسلام" بمركز الخارجة، عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، والدكتور مختار عيسى وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأدى المحافظ صلاة الظهر بالمسجد، مشيدًا بجهود القائمين على التطوير، كما وجه بدراسة استغلال الطابق الثاني من المبنى الملحق لخدمة الأهالي، إلى جانب حصر أراضي الخدمات لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات خدمية جديدة.

كما افتتح المحافظ مسجد "الرزاق الكريم" بحي أرض السلام، والذي أُنشئ بالتعاون مع أحد المتبرعين على مساحة 390 مترًا مربعًا، ويتضمن مصلى للسيدات، ما يعكس جهود دعم البنية التحتية الدينية في المحافظة.