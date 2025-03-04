محافظ الأقصر يشكل لجنة لتعويض المزارعين المتضررين من كسر خط الصرف (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شكّل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لجنة لحصر التلفيات وصرف التعويضات للمزارعين والأهالي المتضررين من كسر خطي الصرف الصحي في نجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وخلال جولة تفقدية، تابع المحافظ أعمال ردم وتسوية الموقع، مشيدًا بجهود العمال في إعادة الأمور إلى طبيعتها. كما وجّه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتعويضات لضمان حقوق المتضررين.

وتضم اللجنة ممثلين عن مديرية الزراعة ومجلس مدينة البياضية، حيث بدأت أعمالها في تقييم الأضرار التي لحقت بالزراعات والمنازل المجاورة لموقع الكسر. وأظهر التقرير المبدئي استحقاق 25 مزارعًا لتعويضات نتيجة تأثر أراضيهم بأعمال الإصلاح.