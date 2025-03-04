توزيع 3150 وجبة إفطار وسحور على الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، تحت إشراف مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حملة لتوزيع وجبات الإفطار والسحور على المستحقين،في إطار جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حيث تم توزيع 1700 وجبة إفطار و1400 وجبة سحور لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وفي سياق متصل، شهدت الخيمة الرمضانية بمركز ومدينة أبوصوير تقديم 250 وجبة إفطار، بالإضافة إلى توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر المستحقة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك ضمن جهود توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

بالإسماعيلية، استمرار فعاليات الخيمة الرمضانية طوال الشهر الكريم، مع توزيع كراتين المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور من خلال فرق المتطوعين بالمؤسسة.

فيما شددت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على أهمية التنسيق المستمر مع جمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي لضمان توسيع نطاق الدعم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.