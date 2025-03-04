مصرع شخص وإصابة ابنه إثر تصادم سيارة وموتوسيكل على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب نجله بجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط، ووجود حالة وفاة ومصاب

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع: رجاء عباس أبو الحسن، 50 سنة، وإصابة نجله "يوسف"، 17 سنة، وجرى نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.