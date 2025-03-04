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أصابت عين عامل داخل منزله.. الفيوم تشن حملة لمصادرة الألعاب النارية

01:55 م الثلاثاء 04 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفيوم تشن حملة لمصادرة الألعاب النارية
  • عرض 7 صورة
    الفيوم تشن حملة لمصادرة الألعاب النارية
  • عرض 7 صورة
    الفيوم تشن حملة لمصادرة الألعاب النارية
  • عرض 7 صورة
    الفيوم تشن حملة لمصادرة الألعاب النارية
  • عرض 7 صورة
    الفيوم تشن حملة لمصادرة الألعاب النارية
  • عرض 7 صورة
    الفيوم تشن حملة لمصادرة الألعاب النارية
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الفيوم - حسين فتحى:

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التموين، حملات مكثفة على محال بيع الصواريخ ولعب الأطفال، ولذلك لضبط ومصادرة "البمب والصواريخ" والتي تسببت فى ترويع المواطنين فى منازلهم وأثناء سيرهم فى الشوارع.

وشهدت محافظة الفيوم إصابة عامل يدعى "عم جابر" أثناء جلوسه داخل منزله بقرية منشاة عبد الله، والذى يعمل بالخدمات المعاونة بمجلس مدينة الفيوم.

وذكر المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه جرى ضبط حوالى 246 ألف صاروخ ألعاب نارية، خلال الحملات المكبرة التى بدأت يوم الثاني والثالث من شهر رمضان المبارك.

وقال إن الحملات مستمرة للقضاء على ظاهرة انتشار صواريخ لعب الأطفال والتي اشتكى منها كافة مواطنى المحافظة.

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