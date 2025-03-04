40 سفينة على الأرصفة.. نشاط ملحوظ في حركة البضائع بميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد مينائي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والملاحة وتداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ جرى دخول وخروج 40 سفينة من وإلى الميناءين.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن السفن تتوزع بواقع 20 سفينة بضائع عامة و12 سفينة صب جاف و7 حاويات و4 صب سائل، و3 سفن حاويات وعبارة واحدة.

ولفت إلى تداول 2630 حاوية خلال 24 ساعة تتوزع بواقع 1320 حاوية واردة من الخارج و1050 حاوية مصدرة إلى الخارج بما يشكل 44.3% تقريبًا من إجمالي عدد الحاويات، فضلاً عن تداول 260 حاوية ترانزيت.

وأوضح بريقع، أنه جرى تداول 209 آلاف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية يتصدرها بضائع الصب الجاف بواقع 127.3 ألف طن.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه يجري الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.