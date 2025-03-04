تداول 23 ألف طن بضائع ووصول وسفر 1535 راكبا بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:



سجلت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع بلغت 23000 طن بضائع و996 شاحنة، بعد رسو 10 سفن تجارية محملة بالبصائع العامة على أرصفة موانيها، ووصول وسفر 1535 راكبا.

وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، و422 شاحنة و165 سيارة، وشملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 574 شاحنة و15 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا السفينتين القاهرة وأمل اليوم الثلاثاء، بينما تغادر السفينة وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل الميناء خلال 24 ساعة الماضية ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، القاهرة و ALCUDIA EXPRESS وغادرت اربع سفن وهي القاهرة ، الحرية ، امل ودليلة.

وجرى تداول 4000 طن بضائع و405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.