مصر تنتفض رفضًا للتهجير وتدعم القضية الفلسطينية - صور

محافظات - مصراوي:

شهدت محافظات مصرية عدة، اليوم الاثنين، وقفات تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك رفضًا لمخططات التهجير التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدًا على دعم القيادة السياسية المصرية في موقفها الثابت تجاه القضية.

السويس: "فلسطين في القلب" ورفض للتهجير

في السويس، نظم المئات من الأهالي وقفة شعبية تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين، عقب صلاة العيد، تحت شعار "لا للتهجير". وردد المشاركون هتافات لتأييد موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية والخطة المصرية لاستكمال المفاوضات وتسليم الأسرى، ورفض التهجير الذي يفرغ القضية من مضمونها ويحقق مخطط احتلال قطاع غزة. ورفع المشاركون علم مصر وفلسطين، ولافتات تندد بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مدون عليها "فلسطين في القلب تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني"، "نؤيد الخطة المصرية لإدارة غزة"، "إحنا معاك يا ريس"، "إحنا في ظهرك يا ريس"، "التهجير خط أحمر".

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بورسعيد: "بالدم والروح غزة مش هتروح"

وفي بورسعيد، نظم الآلاف من أبناء المدينة وقفات في عدد من ساحات صلاة العيد، لدعم القيادة السياسية ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين. ورفع الآلاف عقب صلاة عيد الفطر المبارك بساحات: مسجد بورفؤاد الكبير، والتوحيد بحي الزهور، ودار السلام في مساكن التصنيع بحي الضواحي، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، ولافتات عليها عبارات داعمة للقيادة السياسية، ورافضة لمخطط تهجير الفلسطينيين، ومنها: "التهجير خط أحمر"، "لا للتهجير"، "إحنا في ضهرك يا ريس". كما ردد المواطنون هتافات: "بالدم والروح غزة مش هتروح"، "لا لا للتهجير"، "يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ومش ناسيين".

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طنطا: "لا للتهجير.. فلسطين عربية"

وفي طنطا، شهد ميدان مسجد السيد البدوي تجمع الآلاف من المواطنين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في وقفة تضامنية لدعم قرارات القيادة السياسية ورفض خطة التهجير. ورفع المشاركون الأعلام المصرية والفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات تعبيرًا عن تأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضهم للمخططات التي تستهدف تهجير المواطنين.

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الفيوم: "غزة في قلبنا"

وفي الفيوم، شهد مسجد ناصر الكبير تجمعًا حاشدًا لآلاف المصلين الذين أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، ورفعوا لافتات تندد بتهجير الشعب الفلسطيني وتؤكد على رفضهم القاطع لهذا المخطط. وتناولت خطبة العيد أهمية التمسك بالقيم الإسلامية السمحة، مثل العطاء والصبر والتسامح، وضرورة الوحدة والتكاتف بين أبناء الشعب المصري لمواجهة التحديات الخارجية، خاصة التدخلات الأمريكية التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية. وشهدت صلاة العيد حضورًا لافتًا للنساء والفتيات والأطفال، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعبر عن رفضهم لموقف الرئيس الأمريكي الذي وصفوه بالمتخاذل والداعم للاحتلال الإسرائيلي.

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جنوب سيناء: "معاك يا ريس في كل قراراتك"

وفي جنوب سيناء، نظم المئات من الأهالي وقفة تضامنية عقب صلاة عيد الفطر، تحت شعار "لا للتهجير"، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للمخططات التي تستهدف تصفية قضيته. ورفع المواطنون لافتات تندد بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والأعلام المصرية والفلسطينية مرددين عبارات: "لا للتهجير"، "معاك يا ريس في كل قراراتك"، "مع أهل غزة"، "لا للتهجير القسري".

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القليوبية: "القدس عربية"

وفي القليوبية، نظم أهالي بنها وقفة تضامنية عقب أداء صلاة عيد الفطر، حيث احتشد مئات المواطنين أمام ساحة مسجد ناصر ببنها معبرين عن دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وانطلقت المظاهرات من مسجد ناصر ببنها، وردد المشاركون هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مندّدين بالاعتداءات المتواصلة على المدنيين في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري.

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أسيوط: "غزة ليست للبيع"

وفي أسيوط، شارك آلاف المواطنين في وقفة تضامنية عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، تعبيرًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني في غزة ورفضًا لمحاولات تهجير سكان القطاع. ورفع المشاركون لافتات تؤيد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤكد على عدم تصفية القضية الفلسطينية. ورددوا هتافات مثل "غزة في القلب" و"لا للتهجير"، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة ليست للبيع" و"نؤيد قرارات الرئيس" و"غزة للفلسطينيين".

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الإسماعيلية: "فلسطين قضيتنا المركزية"

وفي الإسماعيلية، نظم الأهالي وقفة تضامنية عقب أداء صلاة عيد الفطر، حيث احتشد آلاف المواطنين أمام ساحات صلاة العيد معبرين عن دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وأكد المشاركون أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية لمصر والعالم العربي، مشيدين بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية في دعم حقوق الفلسطينيين.

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الإسكندرية: "معاك يا ريس لإعمار غزة"

وفي الإسكندرية، نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية وقفات تضامنية عقب صلاة عيد الفطر المبارك لدعم القضية الفلسطينية، وللتضامن مع أهالي قطاع غزة. واحتشد آلاف المصلين في ساحات الصلاة والمساجد بمختلف أنحاء الإسكندرية، لدعم القيادة السياسية المصرية، ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، رافعين لافتات منها “لا للتهجير”، "ضد التهجير"؛" لا لتصفية القضية الفلسطينية"،" معاك ياريس لإعمار غزة"، "كلنا معاك ياريس".

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بني سويف: "رسالة للعالم"

وفي بني سويف، نظم المئات من الأهالي وقفة تضامنية عقب صلاة عيد الفطر، تحت شعار "لا للتهجير"، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للمخططات التي تستهدف تصفية قضيته. وأكد المشاركون أن هذه الوقفة رسالة للعالم تُعبّر عن تضامن الشعب المصري مع الفلسطينيين في غزة، ورفضه لأي محاولات لطمس هويتهم الوطنية أو تصفية قضيتهم.

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المنيا وكفر الشيخ: "غزة في القلب"

وفي المنيا وكفر الشيخ، شهدت ساحات الصلاة وقفات تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، حيث رفع المشاركون لافتات تحمل شعارات داعمة لفلسطين، منها: "غزة ليست للبيع" و"فلسطين في القلب"، إلى جانب لافتات مؤيدة للدولة المصرية كتب عليها: "كمل يا سيسي.. إحنا معاك".

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وتؤكد هذه الوقفات التضامنية على موقف الشعب المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة.

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الوادي الجديد: غزة ليست للبيع

وفى الوادى الجديد، نظم آلاف المواطنين بميدان الشعلة بمدينة الخارجة، اليوم الاثنين، عقب أداء صلاة العيد بساحة المجمع الإسلامي الكبير، وقفة تضامنية، تعبيرًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني في غزة ورفضًا لمحاولات تهجير سكان القطاع، ورفع المشاركون لافتات تؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد على عدم تصفية القضية الفلسطينية، ورددوا هتافات مثل "غزة في القلب" و"لا للتهجير"، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة ليست للبيع" و"نؤيد قرارات الرئيس" و"غزة للفلسطينيين".

وأكد المشاركون على حق الفلسطينيين في أرضهم، مستنكرين الاعتداءات المستمرة ضدهم، وأعرب الأهالي عن تأييدهم للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدين بموقف مصر الثابت في رفض التهجير.

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