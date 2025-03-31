بعد صلاة العيد.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب 3 سيارات بالمنيا ـصور

المنيا- جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وإصابات خطيرة، اليوم الاثنين، إثر تصادم وانقلاب 3 سيارات ملاكي على الطريق الأوسطي المؤدى إلى مدينة المنيا الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب 3 سيارات بالطريق المؤدي لمدينة المنيا الجديدة بعد انتهاء صلاة عيد الفطر، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين انقلاب السيارات نتيجة السرعة الزائدة وتصادمهم سويا في اتجاه النازل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.