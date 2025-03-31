لا للتهجير.. المئات من مواطني جنوب سيناء يدعمون الشعب الفلسطيني -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم المئات من أهالي جنوب سيناء، وقفة تضامنية عقب صلاة عيد الفطر، تحت شعار "لا للتهجير"، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للمخططات التي تستهدف تصفية قضيته.

ورفع المواطنون لافتات تندد بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والأعلام المصرية والفلسطينية مرددين عبارات: " لا للتهجير، معاك يا ريس في كل قراراتك، مع أهل غزة، لا للتهجير القسري".

كما طالب أهالي سيناء، بوقف العدوان الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير، وقراراته المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي المصري.