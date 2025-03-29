تجهيز 171 ساحة لأداء صلاة العيد بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الأوقاف بالبحيرة تجهيز 171 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وخصصت المديرية إمامين في كل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، ليصل عدد الأئمة المشاركين في الساحات إلى 342 إمامًا.

وتقرر حضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية لصلاة العيد بمسجد التوبة بدمنهور، فيما تهنئ الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جموع المصلين بعيد الفطر بعد الصلاة، وتستقبل المهنئين بمكتبها بديوان عام المحافظة.

ويفتح نادي دمنهور للألعاب الرياضية أبوابه أمام الأعضاء لصلاة العيد بملعب كرة القدم، وذلك للمرة الأولى عقب الحصول على الموافقات اللازمة.