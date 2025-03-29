‬بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى مغاغة المركزي

المنيا- جمال محمد:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، مشروعي إنشاء مستشفى مغاغة المركزي، ووحدة طب الأسرة بالشيخ زياد في محافظة المنيا.

جاء ذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة المنيا، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة استكمال كافة التجهيزات بالمشروعين، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذه المشاريع الحيوية.

وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي للمستشفى نحو 6480 متر مربع، ويتكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية، كما تفقد المنطقة المحيطة الخاصة بالخدمات والممرات، ويقع المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية قدرها 1.5 مليار جنيه، للمرحلة الأولى.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، وبلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 50%، وأعقبها جولة لتفقد وحدة طب الأسرة الشيخ زياد، ووجه الوزير بتغير وجهة الوحدة الخارجية، خلال أسبوعين، مؤكداً ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات بالوحدة، ليتم التشغيل الفعلي للوحدة بعد شهر من تاريخ الزيارة.