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بورسعيد تودع "الظهير الطائر".. تشييع جنازة السيد عيد نجم النادي المصري - صور

01:56 م السبت 29 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تشييع جنازة السيد عيد نجم النادي المصري
  • عرض 4 صورة
    تشييع جنازة السيد عيد نجم النادي المصري
  • عرض 4 صورة
    تشييع جنازة السيد عيد نجم النادي المصري
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيع أبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري، اليوم السبت، جنازة نجم القلعة الخضراء خلال الثمانينيات والتسعينيات الكابتن السيد عيد، والذي يعتبره الكثيرون في بورسعيد أفضل ظهير أيسر في تاريخ النادي المصري.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعون، في الوقت الذي دخل عدد منهم في نوبة من البكاء، متوجهين بالدعاء إلى الله تعالى له بالرحمة والمغفرة.

حضر تشييع الجنازة عدد كبير من أبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري وقدامى اللاعبين وأعضاء بمجلس إدارة النادي وأفراد أسرة الفقيد الراحل، وعدد من وسائل الإعلام.

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الكابتن السيد عيد جنازة الكابتن السيد عيد تشييع جنازة السيد عيد نجم النادي المصري
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