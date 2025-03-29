"لعب العيال قلب معركة".. إصابة 10 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 10 أشخاص بطعنات وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين من التحريات وقوع المشاجرة بين طرف أول إسلام ا م ع 34 عامًا سائق مصاباً بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسري، وشقيقه محمود 32 عامًا سائق مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالجبهة، ونجل عمهمها حازم ع م ع 25 عامًا عامل مصاباً بجرح قطعي بالذراع الأيسر، وشقيقه خالد 18 عامًا عامل، ونجل عمهم عبد الناصر م ع ب 50 عامًا عامل مصاباً بجرح قطعي باليد اليسري، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وطرف ثان حمادة ه ع ا 40 عامًا عامل مصاباً بجرح قطعي بالبطن واليد اليمني، أشقاءه عادل 45 عامًا، عامل، مصابًا بجرح قطعي بالبطن من الناحية اليمني، مجدي 46 عامًا، عامل، مصاباً بجرح قطعي بكف اليد اليمني، ماجدة 32 عامًا، ربة منزل مصابة بجرح قطعي بالكتف الأيسر، ونجل عمومتهم "عبد العال. ج"، 40 عامًا، عامل، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.



الطرفان أبناء عم ومقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الرابع من الطرف الأول سلاح أبيض "مطواة" وبحوزة الخامس.

من الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها من الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.