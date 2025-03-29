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جميعهم عمال.. 15 مصابًا في حادث مروع على الصحراوي الغربي بالمنيا

10:40 ص السبت 29 مارس 2025

انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 15 عاملاً، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 15 عاملاً بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ .

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي لعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حادث مروع انقلاب سيارة ربع نقل محافظة المنيا الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا
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