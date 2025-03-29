صياد ينهي حياة زوجته بسكين في جريمة بشعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقبل صياد في منتصف العقد الثاني من العمر، على قتل زوجته بطعنها بسلاح أبيض "سكين" إثر حدوث خلافات زوجية بينهما، بقرية أولاد سعيد التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي يقيمون بقرية أولاد ابوسعيد التابعة لمركز بلطيم يفيد باعتداء "محمد.ف.ع.ن"، 25 عامًا، صياد، ويقيم بنفس القرية على زوجته "رحمة.م"، 23 عامًا، ربة منزل، وتقيم بنفس العنوان بسلاح أبيض "سكين" ما أدى إلى وفاتها.

انتقل الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، ومعاونيه رفقة العقيد محمد عماد عامر، مفتش المباحث إلى قرية أولاد سعيد محل الواقعة للوقوف على حقيقة البلاغ.

وبإجراء المعاينة اللازمة تبين وفاة المجني عليها بمحل إقامتها بالقرية المذكورة مرتدية "ترنج بيتي" وبها آثار طعن بالبطن، وبسؤال والدها "محمد.س.و"، 63 عامًا، صياد، اتهم زوجها المذكور بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" أسفر عن طعنها في البطن ما أدى إلى وفاتها في الحال.

انتقل المستشار محمود الدقماق، مدير نيابة مركز البرلس إلى منزل المجني عليها محل البلاغ وذلك لإجراء المعاينة اللازمة حيال الواقعة.

ألقي القبض على الزوج المتهم واقتيد إلى مركز شرطة البرلس وبسؤاله حول الواقعة أقر بحقيقتها وفق اتهام والد زوجته المجني عليها.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 1276 لسنة 2025 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة العامة أمر مدير النيابة المستشار محمود الدقماق، تحت إشراف المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بمعرفة أسرتها عقب الأنتهاء من عملية التشريح.