أكبر تجمع نسائي لتحضير كحك العيد بالإسكندرية.. صنع بُحب من أجل المحتاجين - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ الأسر المصرية استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، ويبرز كحك العيد كجزء لا يتجزأ من هذه التجهيزات.

في هذا السياق، شهدت مدينة الإسكندرية تجمعًا نسائيًا فريدًا، يعد الأكبر من نوعه، نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة كرموز لتقديم الدعم للأسر المحتاجة من خلال صناعة كميات ضخمة من كحك العيد، كما أتاح التجمع فرصة للسيدات للمشاركة في صنع الكحك لصالحهن بطريقة مجتمعية ممتعة ومليئة بالبهجة.

عمل جماعي يبرز روح العطاء

ندى محمد، منظمة الحدث، تحدثت عن الجهود الكبيرة المبذولة في هذا التجمع، قائلة: "هذه هي السنة الحادية عشر التي أتولى فيها تنظيم الفعالية. بدأنا بخبز كحك العيد قبل أيام، وأنتجنا أكثر من 250 كيلو من الكحك والبسكويت.

وأضافت أن هذا اليوم بات تقليدًا سنويًا ينتظره الجميع من الأطفال إلى السيدات وحتى بعض الرجال، حيث يشارك الجميع في تجهيز الكحك، مما يعزز من روح الألفة والفرحة الجماعية.

مشاركة متنوعة تعزز التكافل

التجمع النسائي شهد مشاركة فئات عمرية متنوعة، تبدأ من الأطفال بعمر 11 عامًا وصولًا إلى سيدات في عمر السبعين.

كما عبرت مها محمد، إحدى المشاركات، عن سعادتها بالمشاركة قائلة: "تعلمت نقش الكحك من والدتي، وأشعر بسعادة غامرة عندما أشارك في هذا اليوم مع أخواتي المسلمين، خاصة أن العمل يحمل طابعًا خيريًا."

أما نجوى، فقد أشادت بالأجواء الممتعة، قائلة: "استمتع بالنقش يدويًا دون استخدام أدوات متطورة، وأشعر أنني وسط عائلتي خلال هذا التجمع."

تنظيم مدروس لتوزيع المهام

السيدات المشاركات قسمّن أنفسهن إلى مجموعات متعاونة تتولى كل واحدة منها جزءًا من العمل، فالبعض يعمل على العجن، وآخرون على النقش، في حين يتولى فريق آخر مسؤولية الخبز.

كما أكدت إحدى الأمهات أنهن يستخدمن طرقًا تقليدية في تحضير الكحك، مثلما كانت تفعل الجدات، مما يضفي على المنتج نكهة مميزة تجمع بين الأصالة والطعم البيتي.

رسالة حب وبهجة

أكدت المشاركات في أكبر تجمع نسائي لتجهيز كحك العيد بالإسكندرية أن هذا الحدث لا يعبر فقط عن فرحة العيد، بل يعكس أيضًا قيمًا مجتمعية نبيلة تقوم على العطاء والتضامن بين أفراد المجتمع.

وتؤمن المشاركات في هذا التجمع، بقدرتهن على تجسيد روح التكافل الاجتماعي، وجلب السعادة إلى قلوب الأسر المحتاجة، مع الحفاظ على التراث المصري العريق في أجواء عيد الفطر المبارك.