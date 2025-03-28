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تموين جنوب سيناء يكثف الحملات على أماكن تداول الأغذية والمشروبات

06:37 م الجمعة 28 مارس 2025
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    ضبط سجائر
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    حماة التموين بنويبع
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    حملات التموين
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة موسعة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينتي شرم الشيخ ونويبع، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، بواقع محضر ضبط 45 قاروصة سجائر بدون فواتير، و10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، مشيرًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية خلال احتفالات العيد، للتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية.

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