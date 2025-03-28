إغلاق مركز تعليمى غير مرخص في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية، حملة استهدفت إغلاق مركزًا تعليميًا غير مرخص، وذلك لمنع استغلال أولياء الأمور والطلاب.

وأشارت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي شرق، إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع المركز بالشمع الأحمر بعد إخلائه وعمل خطابات لشركات المرافق لقطع الخدمات عنه.

تأتي حملات الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة المراكز والأكاديميات التعليمية التي تدار بالمخالفة للقانون.