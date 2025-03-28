الأقصر تستعد لعيد الفطر برفع درجة الاستعدادات في جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية

الأقصر- محمد محروس:



استعدت محافظة الأقصر لاحتفالات عيد الفطر المبارك برفع درجة الاستعدادات في جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية.

وشدد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والأثرية، مع تعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لضمان سرعة التعامل مع مشكلات المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة التصدي بحزم لأي محاولات تعدى على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بالتنسيق مع قوات الشرطة ووحدة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة المخالفات فور وقوعها.

كما وجه رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة والمنتجات الحيوانية والدواجن، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، وجه المحافظ برفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع استمرار العمل على مدار الساعة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات قريبة من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما شدد على ضرورة رفع كافة الإشغالات في الشوارع والميادين، وتعزيز الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، إلى جانب التأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية والمحروقات بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته لقطاعات المرافق، بما في ذلك المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والغاز، بالعمل على مدار 24 ساعة لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة. كما وجه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها لضمان راحة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور هشام الشيمي، السكرتير المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الجهات المعنية.

