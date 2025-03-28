صلاة عيد الفطر 2025.. تجهيز 164 ساحة و2667 مسجدًا في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن تجهيز 164 ساحة و2667 مسجداً في جميع مدن ومراكز المحافظة استعداداً لصلاة عيد الفطر المبارك. وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصر بالأمن والاستقرار والرخاء.

وجه المحافظ مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور محمود سعد جاهين، وكيل وزارة الأوقاف، بمتابعة الساحات والمساجد بشكل دوري، وحظر استخدام أي ساحات غير مرخصة لصلاة العيد. كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية في كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة. وتم تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة، أحدهما أصلي والآخر احتياطي، مع التأكيد على ضرورة تواجد الأئمة قبل صلاة العيد والإشراف على الساحات والالتزام بالتعليمات الوزارية.

وأوضح المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد، وتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار أبوالنصر إلى تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، والتي ستكون على تواصل مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فوراً. وأضاف أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم (114) من التليفون الأرضي، وأرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والشكاوى عبر برنامج تليجرام على رقم (01066628906) للإبلاغ عن أي مخالفات تضر بمصلحة المواطنين. كما يمكن تقديم البلاغات والشكاوى عبر رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg على مدار 24 ساعة.