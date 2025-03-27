جامعة الإسكندرية تفقد 3 من طلابها في حادث مروع.. ماذا حدث؟ - فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

بين وادي القمر والورديان والشاطبي، توزعت جثامين الطلاب الثلاثة ظهر اليوم الخميس على المساجد لأداء صلاة الجنازة عليهم ليواري كل منهم الثرى بمقابر أسرته، وسط حزن وبكاء ودموع لم تتوقف منذ الحادث الأليم.

قطعة خردة

ميكروباص محطم تحول إلى قطعة خردة، جثث مغطاة على الأسفلت، مسعفون يحاولون إنقاذ الجرحى، مشاهد مفزعة ومروعة شهدها الطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية.

إشارات عاجلة وردت لشرطة النجدة والإسعاف والشرطة، تفيد انقلاب ميكروباص عدة مرات واصطدامها بسيارة نقل جامبو أمام بشاير الخير، اتجاه الموقف الجديد، ووجود قتلى ومصابين.

الطريق إلى الكلية

هرعت قوات الشرطة والمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن معظم ركاب وضحايا الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين من طلاب جامعة الإسكندرية كانوا في طريقهم إلى كلياتهم.

"آدم أحمد محمد طالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة، محمد أحمد عبد الحافظ طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، إيمان علاء، طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية جامعة الإسكندرية".

3 من طلاب جامعة الإسكندرية راحوا ضحية الحادث المروع فيما يرقد 4 آخرين من طلابها بين المصابين في مستشفى جمال حماده ومستشفى العامرية العام، يتلقون العلاج اللازم.

3 نعوش

نقلت الإسعاف جثتي "آدم ومحمد" من موقع الحادث إلى المشرحة بينما قاومت "إيمان" الموت لساعات قليلة إلا أنها دخلت في غيبوبة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة والذراعين والعمود الفقري.

وعقب صلاة ظهر اليوم، خرجت نعوش "آدم" من مسجد وادي القمر، و"إيمان" من مسجد المنارة بمنطقة الشاطبي، و"محمد" من مسجد النصر في منطقة الورديان، قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

زهرة الشباب

وسيطرت حالة من الحزن على جامعة الإسكندرية بالكامل وخاصة بكليات الهندسة والزراعة والتربية، حزنًا على الطلاب الثلاث، إذ وصفه البعض باليوم الحزين لجامعة الإسكندرية.

وتوالت بيانات النعي من عمداء الكليات الثلاث واتحادات الطلاب إذ نعى الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، "آدم" الطالب بقسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية ووصفه بـ "زهرة الشباب".

ونعى اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية "محمد" الطالب بقسم الميكانيكا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بينما أصدر قسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية جامعة الإسكندرية بيان نعي لـ "إيمان" الطالبة بشعبة التاريخ، جاء فيه "ننعى بكل الحزن ابنتنا إيمان.. رحمها الله وأحسن إليها وغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وألهم أسرتها الصبر والقدرة على التحمل".

وجع القلوب

وتحولت صفحات أصدقاء وزملاء الطلاب الثلاثة إلى دفتر عزاء وكلمات وداع مؤثرة ودعاء بالرحمة والمغفرة، إذ كتبت "دعاء سامي"، ناعية زميلها "آدم":"كان مؤدب وخلوق وطيب -ولا أزكيه على الله- مش ناسية وهو جاي يقدم في الكلية، وأنا كنت بنظم في التقديمات، وقعد يحكي لي عن المسابقات والجوائز اللي كسبها في حاجات خاصة بالابتكارات والتفوق".

وأضافت "دعاء": "آدم كان كله حماس وطاقة .. كان بيساعد الكل، وكان طالب مجتهد وطَموح.. وجعت قلوبنا كلنا عليك يا آدم، واللي مهون علينا إنك روحت لربنا في أيام مُبارَكَة".

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي اتجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود مصابين.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة نقل "جامبو" بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمال حماده ومستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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