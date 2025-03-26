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مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم مروع في الإسكندرية- صور

01:31 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    حادث تصادم مروع في الإسكندرية
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي 3 أشخاص وأصيب 9 آخرين إثر حادث تصادم مروع، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص واصطدامه بسيارة نقل "جامبو" بالطريق الساحلي الدولي أمام بشاير الخير غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي تجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود مصابين.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة نقل "جامبو" بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى جمال حماده و3 إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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حادث تصادم الإسكندرية مصرع اشخاص
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