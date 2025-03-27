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حريق بـ"كيدز إيريا" على كورنيش الإسكندرية.. والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء- صور

02:03 م الخميس 27 مارس 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية على منطقة ألعاب أطفال شهيرة "كيدز إيريا" أسفل عقار بمنطقة كليوباترا بكورنيش الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في العقار رقم 141 في منطقة كليوباترا بكورنيش الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق في مكان مخصص لألعاب الأطفال، فيما رجحت المعاينة الأولية وصول جسم مشتعل إلى المواد البلاستيكية والألعاب الموجودة بالمكان.

جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي طوابق العقار وذلك دون حدوث أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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