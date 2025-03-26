الآلاف يلتمسون ليلة القدر في صلاة التراويح بالمنيا - فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

شهد مسجد الشبان المسلمين بمدينة المنيا، مساء اليوم الأربعاء، توافد آلاف المصلين لأداء صلاة التراويح، وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان، ليلتمسوا فيها أن تكون ليلة القدر.

ويُعد مسجد الشبان المسلمين من أكبر مساجد المحافظة، وشهد تكدسًا كبيراً للمصلين مساء اليوم كعادته السنوية، وامتلأ المسجد وساحة الملعب بشكل كامل، فضلاً عن صعود المصلين أعلى سطوح المبنى الرئيسي بحثاً عن مكان للصلاة.

وتعد ليلة السابع والعشرين من رمضان من الليالي المباركة، ويلتمس فيها المسلمون أن تكون ليلة القدر، ويكثروا فيها من الصلاة والدعاء لله.