إعلان

الدكتورة إيمان الشريف عميداً لكلية التربية النوعية جامعة المنيا

07:01 م الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتورة إيمان الشريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، صدور قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة إيمان زكي موسي الشريف، الأستاذ بكلية التربية النوعية، عميداً لكلية التربية النوعية بالجامعة.

وقدم "فرحات" التهنئة متمنياً لها التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، والمُساهمة في تحقيق رفعة الجامعة وتميزها.

وكانت تولت الدكتورة إيمان الشريف مهمة قائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية بالجامعة منذ عام تقريباً، إلى أن صدر القرار رسمياً اليوم بتوليه عمادة الكلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة إيمان الشريف المنيا عصام فرحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
علامات ليلة القدر.. وأفضل الأدعية الواردة المستجابة
بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية