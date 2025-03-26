الدكتورة إيمان الشريف عميداً لكلية التربية النوعية جامعة المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، صدور قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة إيمان زكي موسي الشريف، الأستاذ بكلية التربية النوعية، عميداً لكلية التربية النوعية بالجامعة.

وقدم "فرحات" التهنئة متمنياً لها التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، والمُساهمة في تحقيق رفعة الجامعة وتميزها.

وكانت تولت الدكتورة إيمان الشريف مهمة قائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية بالجامعة منذ عام تقريباً، إلى أن صدر القرار رسمياً اليوم بتوليه عمادة الكلية.