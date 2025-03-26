الكيلو بـ 350 جنيها.. زحام على أسواق الأسماك المملحة قبل العيد بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:
تشهد أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة، إقبالًا متزايدًا على شراء الفسيخ قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.
يقول أشرف الصعيدي تاجر فسيخ: "عيد الفطر أحد المواسم الهامة لتناول الفسيخ نظرًا لعدم تناولها طوال شهر رمضان الكريم، وأغلب الأسر تتناول الفسيخ أول أيام العيد".
ويحدد الصعيدي أسعار الفسيخ: "بنبيع بـ 300 وبـ 350، والجودة واحدة الاختلاف بس في الحجم، الأسعار زادت شوية لأننا جبنا السمك غالي عن الموسم اللي فات".
وينصح الصعيدي: "أهم حاجة تشتري الفسيخ من تاجر موثوق منه لأن الغش كتير وناس بتبيع الطوبار على إنه بوري، كمان لازم تكون السمكة سليمة وبتلمع وماسكة نفسها".
وتقول أم محمد: " أكل الفسيخ أول يوم العيد عادة عندنا كل سنة ودايمًا بجمع أولادي وأسرهم وأعزمهم عندي بقالي على كده سنين".
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