الكيلو بـ 350 جنيها.. زحام على أسواق الأسماك المملحة قبل العيد بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة، إقبالًا متزايدًا على شراء الفسيخ قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

يقول أشرف الصعيدي تاجر فسيخ: "عيد الفطر أحد المواسم الهامة لتناول الفسيخ نظرًا لعدم تناولها طوال شهر رمضان الكريم، وأغلب الأسر تتناول الفسيخ أول أيام العيد".

ويحدد الصعيدي أسعار الفسيخ: "بنبيع بـ 300 وبـ 350، والجودة واحدة الاختلاف بس في الحجم، الأسعار زادت شوية لأننا جبنا السمك غالي عن الموسم اللي فات".

وينصح الصعيدي: "أهم حاجة تشتري الفسيخ من تاجر موثوق منه لأن الغش كتير وناس بتبيع الطوبار على إنه بوري، كمان لازم تكون السمكة سليمة وبتلمع وماسكة نفسها".

وتقول أم محمد: " أكل الفسيخ أول يوم العيد عادة عندنا كل سنة ودايمًا بجمع أولادي وأسرهم وأعزمهم عندي بقالي على كده سنين".