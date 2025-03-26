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مشاجرة شارع الجميل.. قرار جديد من نيابة قنا بشأن 14 متهما

03:27 م الأربعاء 26 مارس 2025

مشاجرة ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أمرت النيابة العامة لبندر قنا، بإخلاء سبيل 14 شخصًا أطراف مشاجرة شارع الجميل بدائرة البندر بدفع كفالة 30 ألف جنيه لكل متهم منهم، على خلفية مشاجرة بالطوب والزجاجات تسببت في تعطل الطريق العام.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم قنا، بنشوب مشاجرة الأسبوع الماضي بالأحجار بين مجموعة شباب في شارع الجميل التابع لدائرة البندر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية وفتح الشارع مرة أخرى بعد أن أغلقته المشاجرة التي بدأت بالأحجار في شارع الجميل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مشاجرة النيابة العامة تعطل الطريق العام
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