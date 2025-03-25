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المؤبد لجزار لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بشبرا الخيمة

09:05 م الثلاثاء 25 مارس 2025

تعبيرية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لجزار لاتهامه بخطف طفل لمسكنه والتعدي عليه بالأكراه، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة المتهم:- مصطفى ع س أ"، 40 عاما، جزار، في الجناية رقم 31547 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 3560 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/7/8 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية خطف بالتحيل المجني عليه الطفل" ك. م. س" بأن استدرجه لمحل سكنه واهماً إياه بمشاهدته لكلبة وقد تمكن بذلك من إتمام جريمته وإقصاءه عن ذويه مستغلا صغر سنة وفطرته الطفولية.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوف بالقوة هي أنه في الزمان والمكان ذاتهما هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن أشهر سلاحاً أبيضاً - آب وصفه - وهدده بإعماله في جسده في حال عدم الأنصياع له وحسر عنه ثيابه وكشف له عورته وارقده وتعدى عليه.

واختتم أمر الإحالة أنه أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (سكين).

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