أسرة مسيحية بالفيوم تتفنن في صناعة كعك العيد منذ 60 عامًا (فيديو وصور)

الفيوم - حسين فتحي:

تواصل عائلة إسحق في محافظة الفيوم تقليدها الممتد لأكثر من ستة عقود في صناعة كعك وبسكويت العيد، حيث تبدأ الاستعدادات لتجهيز حلوى عيد الفطر المبارك قبل حلول شهر رمضان.

يؤكد عادل إسحق أن والده كان له الفضل في نشر هذه الحرفة، حتى أصبح صبيانه من أمهر الصناع على مستوى المحافظة. ويضيف أن عملية التصنيع تستمر طوال شهر رمضان وحتى ليلة العيد، مشيرًا إلى أن غالبية زبائنه من المسلمين، خاصة من فئة المثقفين وعُمد القرى.

ورغم ارتفاع أسعار الخامات، أوضح إسحق أن الأسرة تحرص على تثبيت الأسعار دون مضاعفتها، إذ يُباع الكعك المصنوع من الدقيق والسمن البلدي بسعر 300 جنيه للكيلو، بينما يباع البسكويت بـ 250 جنيهًا. أما اللانكشير، فيبلغ سعره 150 جنيهًا للكيلو، والغريبة 300 جنيه، والمنين المحشو بالمكسرات 250 جنيهًا.

وأشار إلى أن بعض الزبائن يحضرون المواد الخام، بينما تتولى الأسرة التصنيع فقط مقابل أجر قدره 40 جنيهًا لكل كيلو، وهو ما يلجأ إليه بعض سكان القرى الراغبين في الحصول على كميات كبيرة بتكلفة أقل.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على فيسبوك بثًا مباشرًا لعملية تصنيع كعك العيد من معمل "أولاد إسحق" بمدينة الفيوم.