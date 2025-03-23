استعدادًا لعيد الفطر.. محافظ المنيا يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق -صور

المنيا - جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كُدواني محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية والتموينية، والتأكد من جودتها، واستقرار الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى ضبط 244 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا ضرورة التصدي لكافة أشكال الغش التجاري، والممارسات الاحتكارية، والتلاعب في الأسعار.

من جانب آخر، قام المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، بجولة ميدانية على فروع الجملة التابعة للشركة المصرية، في إطار صدور التوجيه الوزاري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بصرف منحة إضافية على البطاقات التموينية لتخفيف الأعباء عن المواطنين و الأسر الأولي بالرعاية خلال الشهر الكريم، وتابع تسليم الحصص للتجار التموينيين والمرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرفها للمواطنين على أكمل وجه وتلاحظ وجود حالة من الرضا لدى المواطنين.

كما وأوضح عبد النعيم، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 199 مخالفة في المخابز البلدية، شملت نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود ميزان سليم، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجلات، بالإضافة إلى التصرف في 3 شكائر دقيق بلدي مدعم، وفى مجال متابعة الأسواق والمحال التجارية تم ضبط 45 مخالفة، وضبط 65 كيلو جرامًا من اللحوم والأسماك والدواجن الفاسدة، والتحفظ على طن من الأعلاف وأكثر من نصف طن من الردة بدون فواتير، بالإضافة إلى مصادرة ربع طن من السولار قبل بيعه في السوق السوداء.