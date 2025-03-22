تجديد حبس 14 متهمًا في مشاجرة قنا.. خلاف على محل أدوات منزلية

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أمرت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لبندر قنا، بتجديد حبس 14 شخصًا متهمين في مشاجرة شارع الجميل وأعمال الشغف بالزجاج والأحجار 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على المتورطين في مشاجرة بالشوم والحجارة في قنا، وذلك بسبب خلاف على ملكية محل أدوات منزلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد مصدر أمني، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم تحديد وضبط طرفي المشاجرة طرف أول (8 أشخاص)، طرف ثانٍ (4 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبحوزتهم (3 عصا شوم – 14 زجاجة فارغة).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشوب مشادة كلامية بينهم، بسبب نزاع على حيازة محل أدوات منزلية لإجراء الطرف الأول بعض التجديدات بالمحل، واعتراض الطرف الثاني، حدثت على إثر ذلك مشاجرة وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بعصى "شوم" وإلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهم.