رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة في "ساعة الأرض"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، نداءً إلى جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكافة منسوبي الجامعة، بالإضافة إلى أفراد المجتمع المحلي، بالمشاركة في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، الذي يحل موعده اليوم السبت، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك من خلال إطفاء المصابيح والأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وقضاء ساعة كاملة في رحاب الظلام.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن هذه المبادرة تمثل فرصة ثمينة لتنمية الوعي البيئي حول مخاطر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، كما تساهم في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بين الأفراد والمؤسسات.

وأشار النعماني إلى أن جامعة سوهاج تسعى دائمًا إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية، مؤكدًا أن هذه الساعة الرمزية يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة تدوم على مر الزمان.

وطالب رئيس جامعة سوهاج الجميع بالمشاركة في فعالية "ساعة الأرض" والتمتع بجمال الطبيعة وتنظيم لقاءات ودية بين الأهل والأصدقاء بعيدًا عن سطوع الشاشات الإلكترونية خلال ساعة الأرض.