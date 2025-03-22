معركة الفؤوس.. إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب مقطورة قصب في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :



أصيب شقيقان، بضربات فأس إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب طريق مرور مقطورة القصب، في قرية الحمر والجعافرة، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لخطورة حالتهما الصحية.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بإصابة شقيقين إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين من قريتين بدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص إصابة مزارعين شقيقين بضربات فأس وحالتهما خطيرة إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين المجني عليهما من قرية المقربية والمتهمين من قرية الحمر والجعافرة في مركز قوص بسبب طريق لمرور مقطورة قصب.

تم القبض على 5 متهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.