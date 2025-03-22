بالتعاون مع أوقاف الإسماعيلية.. استمرار فعاليات "أحب مسجدي" لتعزيز الوعي والانتماء

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مكتبة مصر العامة اليوم أنشطة مبادرة “أحب مسجدي”، في إطار الفعاليات الرمضانية التي تُقام بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وسط تفاعل واسع من الأطفال رواد المكتبة، وبإشراف المحاضر د. رانيا مصطفى.

وأوضحت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة، أن المبادرة تضمنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المساجد، حيث شارك الأطفال في حملات تنظيف وتزيين المساجد، ومسابقات دينية، وورش تعليمية، إلى جانب محاضرات توعوية عن دور المسجد في حياة المسلمين وأهميته في غرس القيم الإسلامية في الأجيال الناشئة.

ولاقت الفعالية إشادة واسعة من الحاضرين، الذين أكدوا على دور مثل هذه المبادرات في تعزيز روح الانتماء للمساجد وتشجيع المجتمع على الاهتمام ببيوت الله، بما يسهم في ترسيخ قيم المسؤولية والتعاون بين الأفراد.









