بالصور- محافظ أسوان يوجه بسرعة إنهاء مشروع تجديد مدرسة أبو بكر الصديق بإدفو

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنسبة تنفيذ 90%، وبتكلفة 35.5 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاء العمل فيها يونيو المقبل.

وتشهد المدرسة تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لها على مساحة 3218 م2، وتتكون من 2 مبنى لاستيعاب 1600 طالب وطالبة داخل 39 فصلا دراسيا، فضلاً عن المعامل ومناهل التطوير والحاسب الآلى والمكاتب الإدارية ودورات المياه.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال، المسئولين بالمديرية وهيئة الأبنية التعليمية بضرورة الانتهاء من إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق لخدمة أبناء إدفو، وليتم دخولها الخدمة بداية من العام الدراسى القادم.

وأكد المحافظ الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم، وفى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لزيادة الصروح التعليمية التى تساهم فى تقليل الكثافة الطلابية بالمدارس، وبالتالى زيادة التحصيل الدراسى لأبنائنا الطلاب، وهو ما يتم تنفيذه وفقاً للرؤية المتكاملة لوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف.