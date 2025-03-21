‬بالصور- تسليم عقود عمل في القطاع السياحي لأبناء جنوب سيناء



جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت وفاء نجاح، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إنه جرى توفير عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لتوفير فرص عمل للشباب خاصة ذوي الهمم، لدمجهم في سوق العمل، وحثهم على العمل والإنتاج والمشاركة التنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضحت مدير مديرية العمل في تصريح اليوم، أنه جرى تسليم 42 عقد عمل بمكتب العمل بشرم الشيخ، بينهم 8 عقود مخصصة لذوي الهمم، وذلك في إطار دعم فرص التشغيل وتعزيز دمج الجميع في سوق العمل في القطاع السياحي.

وأكدت أن هذه العقود تتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور وشُمولهم بالحماية التأمينية، وتوفير بيئة آمنة للعمالة مما يحقق أعلى معدلات للنمو والإنتاج، إضافة إلى التأكيد على المنشآت باستيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5% من إجمالي عدد العاملين بها، وفقًا لأحكام قانون رعاية ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذلك تطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له في هذا الشأن.